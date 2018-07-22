هذا هو الناخب الجَديد حسب مواصَفات زطشي !!

إنحصرت هوية الناخب الجديد للخضر الذي سيخلف الناخب الأسبق رابح ماجر، بعد سقوط كل من حاليوزيتش ورونار من دائرة الإهتمام.

وبات المدرب الفرانكو ألماني “جيرنوت روهر” الوحيد الذي يتوافق مع المواصفات التي حددها في وقت سابق رئيس “الفاف” خير الدين زطشي.

حيث أن مدرب منتخب نيجيريا حاليا، خاض المُونديال الروسي، ويملك خبرة إفريقية جيدة كما يجيد التحدث باللغة الفرنسية.

يذكر أن صاحب الـ65 سنة جدد عقده مع منتخب نيجيريا لـ6 أشهر إضافية قبل إنطلاق مونديال روسيا.