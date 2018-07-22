الجامعات تفتح أبوابها للطلبة الجدد هذا الأربعاء

تفتح المؤسسات الجامعية فضاءاتها لاستقبال الناجحين الجدد وإطلاعهم على كيفية التسجيل واختيار التخصصات المرغوبة، ابتداء من الأربعاء، على أن تنطلق التسجيلات الأولية يوميْ الخميس 26 والسبت 28 جويلية لتنتهي التسجيلات في 16 سبتمبر المقبل.

وأكد المُكلف بالإعلام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نور الدين زايد في اتصال مع “الشروق” الأحد، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنظم أبوابا مفتوحة على مستوى مؤسسات التعليم العالي ابتداء من 24 إلى 30 جويلية الجاري، حيث يلتقي الطلبة الجدد بالمسؤولين المحليين للجامعات والأساتذة لتوجيههم وإرشادهم.

وتبدأ مرحلة تأكيد التسجيلات الأولية في الفترة الممتدة ما بين 29 و30 جويلية، حيث يسمح للطلبة الجدد خلال هذه الفترة بتعديل بطاقة رغباتهم السابقة، حيث يوجهون حسب بطاقة الرغبات الثانية، على أن يتم الإعلان عن نتائج التوجيهات إلكترونيا مساء يوم 7 أوت 2018، بعد معالجة الرغبات في الفترة الممتدة ما بين 31 جويلية و7 أوت.

أما المرحلة الثانية من التسجيلات الأولية وإعادة التوجيه وإجراء الاختبارات والمقابلات للطلبة الموجهين نحو شعب علوم وتقنيات الذين يتوجب عليهم تقديم شهادة طبية للمؤسسة التي تم توجيههم فيها وإجراء لقاء شفوي، فستكون من 8 إلى 12 أوت. ويتعلق الأمر بالمدارس العليا للأساتذة أو معاهد وعلوم التكنولوجيات التطبيقية وبعض دورات الليسانس وليسانس الإمامة والإرشاد.

وبخصوص حالات الرسوب في الاختبارات والمقابلات وطلبات إعادة التوجيه، فستجرى في الفترة الممتدة ما بين 13 و16 أوت المقبل، لتعلن النتائج في 16 أوت.

من جهة أخرى، تفتح البوابة المخصصة للإيواء في الفترة الممتدة ما بين 8 إلى 15 أوت المقبل، ليتم الإعلان عن التسجيلات النهائية وكذا ملفات الخدمات الجامعية من 2 إلى 6 سبتمبر وهي مرحلة التسجيلات النهائية.

فيما تنطلق مرحلة معالجة الحالات الاستثنائية من طرف مؤسسات التعليم العالي وإعادة فتح البوابة المخصصة للإيواء والمنحة والنقل، في الفترة بين 2 إلى 16 سبتمبر، بحيث حدد تاريخ 16 سبتمبر كآخر أجل للتسجيلات النهائية للسنة الجامعية 2018-2019 .