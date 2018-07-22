14 مراقبا جديدا للشرطة وترقيات واسعة للأعوان والضباط

تعزز جهاز الشرطة، الأحد، بـ14 مراقبا جديدا للشرطة بينهم امرأة وأكثر من 40 عميدا أول للشرطة بمناسة العيد الـ56 لتأسيس الشرطة الجزائرية، فيما حظي أزيد من 6 آلاف ضابط وعون شرطة بترقيات استثنائية، بقرار من قيادة الأمن الوطني شملت مختلف الرتب، فيما دعا وزير الداخلية نور الدين بدوي إلى المزيد من الجهود للحفاظ على أمن الجزائر.

وزير الداخلية الذي أشرف الأحد ، على حفل عيد الشرطة الجزائرية رفقة المدير العام للأمن الوطني مصطفى لهبيري وأعضاء الطاقم الحكومي، إلى جانب قائد الدرك الوطني غالي بلقصير، وبهذه المناسبة، ثمن مجهودات منتسبي جهاز الأمن للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وقال بدوي، بالمناسبة “إن ما سايرته الشرطة الجزائرية طيلة مسيرتها أكسبها احترافية وتحكم ويقظة كبيرين في الميدان مستعملين آخر ما توصلت له التكنولوجيات الحديثة، وأنا كلي يقين على أنها ستعرف قفزة نوعية تحت قيادتها الجديدة التي شرفها رئيس الجمهورية بهذه المهام، قيادة لا تعرف الكلل ولا الملل لبذل المزيد من الجهد لتطوير الشرطة الجزائرية والرفع من قدراتها وهذا ليس بالمستحيل مادام جهاز الأمن الوطني يزخر بخزان من الكفاءات والطاقات البشرية القادرة على رفع التحدي وتحقيق الأهداف المرجوة في سبيل بسط رسالة الأمن والأمان بمعية الأجهزة الأمنية الأخرى”.

وأكد ذات المسؤول أن ما حققته الشرطة الجزائرية من نجاح، يندرج من قرارات رئيس الجمهورية الذي يدعم هذا القطاع الحساس، ودعا إلى التحلي باليقظة في محاربة الإرهاب وقال إن التهديد الإرهابي لا يزال قائما، لا سيما بالنظر إلى تنامي بؤر التوتر في بعض المناطق المجاورة للجزائر بينها البلدان الشقيقة، محذرا من تهديدات لا تقل خطورة عن الإرهاب والمخدرات وتبييض الأموال والجرائم المعلوماتية وهي تهديدات مصدرها أشخاص، يحملون أفكارا غريبة عن أصالة ووحدة وتماسك المجتمع الجزائري.

ونوه بدوي بالمجهودات التي يقوم بها رجال الشرطة لمكافحة الجريمة والاستغلال غير الشرعي للأملاك العمومية لهذه الصائفة ضمن الفرق الأمنية المشتركة مع فرق الدرك الوطني، وهو ما يؤكد عزم الدولة بالقضاء حسب ذات ـ المسؤول ـ نهائيا على كل الممارسات غير القانونية التي تنغص راحة وأمن المواطنين.

وبمناسبة عيد الشرطة الجزائرية تم ترقية 41 عميدا أول للشرطة إلى رتبة مراقب شرطة وهي أعلى رتبة في الجهاز، من بينهم خيرة مسعودان مديرة المعهد الوطني للشرطة الجنائية، وسليمان بن يطو المدير الجديد للاستعلامات، عبد الكريم شوقي مدير متحف الشرطة، يوسف بوشمال من مديرية الاستعلامات، مازراي محمد رضوان، وغزة عبد الكريم إطار بالمدرية العامة للأمن الوطني، محمد شتاق من مديرية الشرطة القضائية.