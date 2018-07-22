صديق “مبابي” قريب من الإنضمام للعميد

يُريد فريق مولودية الجزائر التعاقد مع المهاجم الفرانكو جزائري “إلياس شعيبي” لاعب رديف “موناكو” الفرنسي لحل مُشكلة العقم الهجومي.

حيث كشف موقع “ديزاد فوت” أن إدارة الوفاق السطايفي تُريد أيضا التعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 21 سنة والذي سجل 19 هدفا مع رديف موناكو موسم 2015-2016.

ولم يُمنح شعيبي الفرصة كاملة مع الفريق الأول لموناكو عكس صديقه “كيليان مبابي” الذي إستغل الفرصة وأصبح النجم الأول في المنتخب الفرنسي.

وكان فريق الإمارة قد أعار مُهاجمه للعديد من الفرق البلجيكية والنمساوية في حين أن عقده ينتهي بصفة رسمية مع موناكو صيف العام المُقبل 2019.