هل تقترب فرنسا من إزاحة الصين من على عرش التجارة الخارجية في الجزائر ؟

لم تحرز الصادرات الصينية تقدما كبيرا في النصف الأول من السنة الجارية 2018 و رغم ان الصين لا تزال فعليا الممون الأول للجزائر التي إستوردت منها سلع و خدمات بقيمة 3،39 مليار دولار تشكل (14،8بالمئة من الواردات الجزائرية) حسب اخر ارقام الجمارك التي نشرت اليوم الا ان هذا الرقم يبقى ضئيلا مقارنة بالسنوات الماضية بنسبة إنخفاض بلغت 26 بالمئة في مقابل إرتفاع حصة الدول الأوروبية الرئيسية

و إرتفعت قيمة ما استوردته الجزائر من فرنسا بنسبة 14.5 بالمئة أي بقيمة بلغت 2،26 مليار دولار و هو ما يشكل (9،95بالمئة) من الواردات الجزائرية و هو الأمر كذالك بالنسبة لإيطاليا التي حققت صادرتها إرتفاعا بنسبة 13.1 بالمئة حيث استوردت منها الجزائر 1،87 مليار دولار تشكل (8،24بالمئة) من مجمل ما إشترته الجزائر خلال السداسي الأول من 2018 و التقدم كذالك من نصيب إسبانيا التي حققت صادراتها نحو الجزائر قفزة بنسبة 19.6 بالمئة بقيمة 1.78 مليار دولار أي 7.81 بالمئة من حجم الواردات

و فيما يخص بالشركاء التجاريين، تبقى ايطاليا تتصدر قائمة زبائن الجزائر للشهر الرابع على التوالي منذ مارس 2018، بينما كانت اسبانيا أول الزبائن خلال الشهرين الأولين للسنة.

و بالتالي كان الزبائن الخمس للجزائر هم ايطاليا ب 3،01 مليار دولار (15،2بالمئة من الصادرات الجزائرية) متبوعة ب اسبانيا ب 2،49 مليار دولار (12،57بالمئة) ثم فرنسا ب 2،24 مليار دولار (11،3 بالمئة) ثم الولايات المتحدة الامريكية ب 1،9 مليار دولار (9،6بالمئة) ثم بريطانيا ب 1،35 مليار دولار (6،83بالمئة).