أهم زبائن الجزائر في 2018

إليكم قائمة أهم زبائن الجزائر و قيمة الصادرات الجزائرية نحو هذه الدول خلال الستة أشهر الأولى لعام 2018 , و كذا

تطورها ( انخفاضا و ارتفاعا) مقارنة بنفس الفترة من 2017.

الدولة لقيمة:مليون دولار التطور

ايطاليا 3.013 -3,8%

اسبانيا 2.493 +17,6%

فرنسا 2.241 +9,2%

الولايات المتحدة 1.903 +18,1%

بريطانيا 1.355 +81,4%

تركيا 1.062 +23,3%

البرازيل 934 -18,9%

هولاندا 864 -25,5%

المغرب 805

الهند 689 +56%

بلجيكا 592 +38,3%

-الصين 574

البرتغال 523 +10,6%.

كوريا الجنوبية 474 .

تونس 391 + 25,8%.

المجموع الفرعي : 17.913

المجموع : 19.828 .