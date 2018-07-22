أهم زبائن الجزائر في 2018
إليكم قائمة أهم زبائن الجزائر و قيمة الصادرات الجزائرية نحو هذه الدول خلال الستة أشهر الأولى لعام 2018 , و كذا
تطورها ( انخفاضا و ارتفاعا) مقارنة بنفس الفترة من 2017.
الدولة لقيمة:مليون دولار التطور
ايطاليا 3.013 -3,8%
اسبانيا 2.493 +17,6%
فرنسا 2.241 +9,2%
الولايات المتحدة 1.903 +18,1%
بريطانيا 1.355 +81,4%
تركيا 1.062 +23,3%
البرازيل 934 -18,9%
هولاندا 864 -25,5%
المغرب 805
الهند 689 +56%
بلجيكا 592 +38,3%
-الصين 574
البرتغال 523 +10,6%.
كوريا الجنوبية 474 .
تونس 391 + 25,8%.
المجموع الفرعي : 17.913
المجموع : 19.828 .
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