توقيف 14 مهربا أقصى جنوب البلاد

ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي، السبت، بكل من عين قزام وبرج باجي مختار، أربعة عشر 14 مهربا.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن أنه تم في العملية ضبط مركبتين رباعيتي الدفع وخمس دراجات نارية ومعدات تفجير وخمسة أجهزة للكشف عن المعادن، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بتمنراست شخصا بحوزته بندقية صيد.

من جهة أخرى وببشار، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع أفراد الأمن الوطني، كمية من الكيف المعالج تُقدر بـ(48,5) كيلوغرام، في حين أوقفت مفرزة أخرى ببسكرة، مهربا كان على متن شاحنة مُحملة بـ(42) قنطار من مادة التبغ.