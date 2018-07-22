أعرب المدير العام للجنة تنظيم الطبعة الثالثة من الألعاب الإفريقية للشباب المتواصلة فعالياتها بالجزائر، عبد الحليم عزي، اليوم الأحد عن "ارتياحه" للمستوى التنظيمي لهذه التظاهرة الرياضية، بالرغم من الانتقادات العديدة التي قدمتها بعض وفود البلدان الأجنبية المشاركة خاصة منها المتعلقة بظروف الإقامة.

وبهذا الخصوص, أوضح مسؤول لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية للشباب لوكالة الأنباء الجزائرية أنه "بعد مرور أربعة أيام من المنافسة يمكنني القول أنني مرتاح عموما للمستوى التنظيمي (...) أنا حريص على الإصغاء باهتمام كبير لانشغالات الوفود الأجنبية المشاركة. لا أنكر بأي حال من الأحوال وجود بعض الثغرات والنقائص التي لازلنا نعمل بجهد كبير من اجل معالجتها في أسرع وقت ممكن".

وبخصوص هذا الجانب التنظيمي الذي يبقى الرهان الأكبر والأصعب في احتضان أي تظاهرة، أكد مدير عام تنظيم دورة الجزائر:"اعقد اجتماعا صبيحة كل يوم (سا 7:00 ) مع رؤساء الوفود المشاركة من أجل التطرق إلى مختلف النقاط المرتبطة بالجانب التنظيمي، ومن ثم إعطاء تعليمات وتوجيهات لمسؤولي مختلف اللجان - كل واحدة في اختصاصها - من أجل العمل على تحسين الأمور قدر الإمكان".

وفي تعليقه عن الانتقادات الكثيرة الصادرة من بعض الوفود الأجنبية ونقلتها مختلف وسائل الإعلام الوطنية، والتي تمحورت مجملها حول ظروف الإقامة، قال عبد الحليم عزي:"اعتقد أن مثل هاته التصريحات تهدف إلى خلق البلبلة والتأثير على السير الحسن لهاته الألعاب (...) أنا شخصيا لم أتلق أي شكوى من هذا القبيل"، مشيرا أن الجزائر "سخرت إمكانيات كبيرة من أجل إعادة تهيئة المواقع المخصصة لإيواء الرياضيين مع توفير كل الظروف المناسبة لضمان إقامة طيبة للضيوف".

وبلهجة الشخص الواثق من أقواله، وجه المدير العام للجنة تنظيم الطبعة الثالثة من الألعاب الإفريقية للشباب -الذي أكد أن هذه الانتقادات مغلوطة وغير صحيحة- دعوة ونداء لكل الصحفيين المهتمين بتغطية هذا الحدث الرياضي إلى التقرب من مختلف المواقع المخصصة لإيواء الوفود المشاركة "من اجل اخذ صورة حقيقية عن ظروف الإقامة".

تجدر الإشارة أن اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب تحصلت على غلاف مالي يقدر بـ5.5 ملايير دينار من اجل تحضير هذا الحدث الرياضي القاري الكبير.