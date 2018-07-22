المحترفون الجزائريون يحطمون رقما قياسي جديد

بعد سوق الانتقالات و التحويلات الصيفية لبعض اللاعبين الجزائريين في اوروبا سيترتفع عدد لاعبينا الذي يشاركون في دوري الأبطال و اليورباليجو سيكون الرقم المرجح هو 12 لاعب لأول مرة في تاريخ العرب و افريقيا و هو رقم قياسي جديد و قابل للارتفاع مع سوق الانتقالات

كما أن الجانب الايجابي هو أن اغلبية المشاركين في دوري البطال هم ثماني محترفين جزائريين على غرار كل

من سفيان فيغولي بطل الدوري التركي و رياض محرز المنتقل الى السيتي بطل الدوري الأنجليزي و ياسين براهيمي بطل الدوري البرتغالي

اضافة الى بن طالب الذي سيشارك لأول مرة مع نادي شالكه اللالماني و بلفوضيل المنتقل حديثا الى هوفنهايم الذي تأهل الى دوري الأبطال

و في ايطاليا قد تأهل كل من ادم وناس و فوزي غولام بعد تحقيق الوساطة في الدوري الايطالي و غزال مع موناكو

أما بالنسبة لدوري الاوروبي فتأهل كل من رامي بن سيعيني و زفان مع رين الفرنسي و ماندي و بودبوز مع ريال بيتيس