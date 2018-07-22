خاليلوزيتش حسم خياره !!

كشفت مصادر إعلامية مصرية ان المفاوضات بين مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبوريدة و المدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش قد إقتربت من النهاية حيث و حسب "الأهرام سبورت" فإن اتحاد الكرة المصري ينتظر حضور «خاليلوزيتش» إلى القاهرة الاسبوع المقبل، لإنهاء التعاقد والاتفاق نهائيًا على تولي مسئولية تدريب الفراعنة.

و حسب المصدر ذاته فقد توصل الاتحاد المصري لكرة القدم إلى اتفاق شبه رسمي مع «خاليلوزيتش» بتوليه تدريب المنتخب المصري مقابل الحصول على 160 ألف دولار شهريًا.

و قبل اسبوع نقلت وسائل اعلام مصرية اللقاء الذي جمع « رئيس الإتحاد المصري أبوريدة و اللاعب المصري حازم إمام مع «خاليلوزيتش» ، حيث تم الإتفاق على الخطوط العريضة، ولم يتبق سوى الرتوش الأخيرة لإنهاء التعاقد".

و تأتي هذه الأنباء لتبعد خاليلوزيتش عن تدريب المنتخب الوطني الجزائري رغم ان إسمه كان في الآونة الأخيرة مطلبا جماهريا ما يزيد من صعوبة مهمة إدارة الإتحاد الجزائري لكرة القدم لإستقدام بديل لناخب السابق رابح ماجر .