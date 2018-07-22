تراجع العجز التجاري للجزائر

بلغ العجز التجاري للجزائر 2,956 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2018 مقابل عجز قدره 5,657 مليار دولار خلال الفترة نفسها من سنة 2017 ، ما يمثل انخفاضا بنسبة 47,75 بالمائة.

ارتفعت الصادرات إلى 19,828 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية جوان 2018 مقابل 17,616 مليار دولارا خلال الفترة نفسها من سنة 2017 , بزيادة قدرها 2,21 مليار دولار ( (+12,56%), حسب أرقام المركز الوطني للإعلام و الإحصائيات التابع للجمارك.

وانخفضت الواردات بشكل طفيف إلى 22,784 مليار دولار مقابل 23,273 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض قدره 498 مليون دولار (-2,1 بالمائة ).

وغطت الصادرات 87 بالمائة من الواردات في الستة أشهر الأولى من سنة 2018 ، مقابل 76 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام المنصرم.

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