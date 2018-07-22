ملعقة صغيرة من السكر تعزز ذاكرة ومزاج كبار السن

أكد بحث بريطاني جديد أن ملعقة من السكر يمكن أن تعزز ذاكرة كبار السن، من خلال توفير الطاقة للدماغ، ما يجعلهم يشعرون بدافع أكبر للعمل بجد ويمنحهم ثقة أكبر بالنفس.

ويشير الباحثون من جامعة وُرِك إلى أن النتائج التي توصلوا إليها يمكن أن تساعد في صياغة توصيات غذائية للأشخاص الذين يحاولون تحسين أداء أدمغتهم خلال فترة الشيخوخة.

وقال خبراء في الجامعة إن كمية صغيرة من السكر يمكن أن تحسن الذاكرة في سن 65 عاما، وتحفز المسنين للعمل بجد وتضعهم في حالة مزاجية جيدة. وقالوا إن الطاقة قصيرة الأمد، المتمثلة في مستويات مرتفعة من السكر في الدم، يمكن أن تكون عاملا مهما في تشجيع كبار السن على أداء بعض المهمات.

ويشير الباحثون من جامعة وُرِك إلى أن النتائج التي توصلوا إليها يمكن أن تساعد في صياغة توصيات غذائية للأشخاص الذين يحاولون تحسين أداء أدمغتهم خلال فترة الشيخوخة.

وقال خبراء في الجامعة إن كمية صغيرة من السكر يمكن أن تحسن الذاكرة في سن 65 عاما، وتحفز المسنين للعمل بجد وتضعهم في حالة مزاجية جيدة. وقالوا إن الطاقة قصيرة الأمد، المتمثلة في مستويات مرتفعة من السكر في الدم، يمكن أن تكون عاملا مهما في تشجيع كبار السن على أداء بعض المهمات.