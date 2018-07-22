ماجر يخرج عن صمته ويتحدث عن اقالته

بعد قرابة شهر من الصمت، خرج الناخب الوطني السابق “رابح ماجر” عن الصمت ليتحدث من جديد في موضوع اقالته من على راس العارضة التقنية للمنتخب الوطني، مؤكدا بأنه يحترم القرار الذي اتخذته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم . وقال ماجر في حوار نشر اليوم الأحد على يومية “لاكومبيتيسيو”: “لقد اتخذ القرار واحترمه و اتمنى حظا سعيدا لمنتخبنا الوطني”.رابح ماجر الذي عين على راس المنتخب الوطني في أكتوبر ليحل محل الإسباني لوكاس ألكاراز، تمت اقالته من منصبه التدريبي في 24 جوان، في اجتماع المكتب الاتحادي بالمركز التقني الوطني في سيدي موسى. و ذلك بعد سلسلة من الهزائم التي مني بها المنتخب في مباراة ودية ، بما في ذلك آخر مباراة خسرها يوم 7 جوان في برشلونة ضد البرتغال بنتيجة ثقيلة 3 مقابل 0..

“نفى ماجر التصريحات التي نسبت إليه، مشيرا: ” لم أقل يوما بان اقالته كانت سياسية”، مضيفا:” “كان هناك اجتماع جمعني برئيس الفاف زطشي ، و عدد الزملاء ، استمر حوالي خمس عشرة دقيقة. أجرينا مناقشة ودية وخرجنا دون أي مشكلة. نحن فصلت وديا. لقد اتخذ القرارو تم احترامه، وهذا كل شيء “.

لم يكشف الاتحاد الفدرالي لكرة القدم حتى الآن عن هوية المدرب المستقبلي للخضر والذي ينبغي أن يتدخل نهاية شهر جويلية أو في بداية شهر أوت، وفقا لرئيس الاتحادية الفيدرالية خير الدين زطشي.