روسيا تسقط طائرتين بدون طيار قرب قاعدة حميميم

أعلنت قاعدة “حميميم” الروسية في اللاذقية غربي سوريا، أن دفاعاتها الجوية أسقطت خلال اليومين الماضيين طائرتين بلا طيار مجهولتي الهوية، حاولتا الاقتراب منها.

وقال متحدث باسم “حميميم” للصحفيين اليوم: “رصدت وسائل الدفاع الجوي التابعة لقاعدة “حميميم” مساء السبت 21 جويلية طائرة مسيرة مجهولة الهوية كانت تقترب من قاعدتنا، وسارعت دفاعاتنا الجوية إلى ضرب الهدف وإسقاطه”.

وأضاف أن وسائل دفاع “حميميم” الجوية دمرت صباح الأحد طائرة مسيرة مجهولة ثانية، على مسافة بعيدة عن القاعدة أثناء محاولتها الاقتراب من الجهة الشمالية الغربية.

وأكد المتحدث أن القاعدة تواصل عملها بشكل عادي، ولم يسفر الحادثان عن أي إصابات أو أضرار مادية.

وفي وقت سابق، تصدت دفاعات “حميميم” الجوية لأكثر من محاولة للهجوم على القاعدة باستخدام طائرات من دون طيار.