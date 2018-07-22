ماجر يُنهي صمته .. ويتحدث لأول مرة عن تفاصيل إقالته

أنهى الناخب الوطني السابق، رابح ماجر، صمته بخصوص مغادرته العارضة الفنية لـ "الخضر"، وخرج لاول مرة في حوار إعلامي ليدلي بتفاصيل جديدة.

وفي حوار مع صحيفة competition، قال رابح ماجر أنه يحترم القرار الذي اتخذ بحقه والقاضي بإنهاء مهامه كمدرب للمنتخب الوطني. كما نقى ماجر أن يكون قد صرح بأن "إقالته كانت سياسية". وهو التصريح الذي تداولته العديد من وسائل الإعلام في وقت سابق، الشهر الماضي. وقد نفى ماجر أن يكون قد أدلى بأي تصريحات إعلامية أو حوارات منذ مغادرته المنتخب الوطني.

كما أكد ماجر على أن إنهاء عقده مع الفاف تم بشكل ودي ودون أي مشاكل او صعوبات.

وردا على سؤال حول ما إذا كان قد طالب بتعويض مالي كبير، قال ماجر أن هذا غير صحيح، وأن العقد الذي يجمعه مع الفاف واضح وصريح وهو ما تم فسخه بشكل ودي بين الطرفين.