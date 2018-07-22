وزارة التجارة تحقّق حول الأسواق الموازية

أقرت وزارة التجارة التعاون مع مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية اختيار 4 مدن كبرى بولاية تلمسان لإجراء دراسة علمية ميدانية حول التجارة الموازية التي تأخذ أبعادا خطيرة من حيث تأثيرها على الاقتصاد الوطني.

وتم اختيار ولاية تلمسان كنموذج وطني لتشريح النشاط الفوضوي، من اجل فحص الوسائل الإقتصادية لقياس حجم هذا النوع من الأسواق و فهم طريقة تسييرها و الجوانب المتعلقة بالإنتاج و التوزيع و التموين، على أن تدوم الدراسة شهرا كاملا.

ويذكر أنه تم اختيار هذه المناطق في تلمسان المدينة و الرمشي و مغنية و الغزوات و تم تقسيم هذه المدن إلى 104 مقاطعة من طرف مختصين و خبراء مكلفين بالدراسة، كما تم تسخير 7 فرق تابعة لمديرية التجارة للخرجات الميدانية بمرافقة 34 عضوا من الوزارة الوصية لجرد الأسواق الموازية و التحقيق في عواملها .

من جهتها وفرت السلطات الولائية الإمكانيات المادية و البشرية لإنجاح الدراسة خاصة أن البلديات التي تم أخذها كعينة تعرف بانتشار التجارة الموازية بها.