100 بالمئة نسبة النجاح في البكالوريا بالمدرسة الدولية الجزائرية بباريس

100 بالمئة نسبة النجاح في البكالوريا بالمدرسة الدولية الجزائرية بباريس

سجّلت المدرسة الدولية الجزائرية بباريس مالك بن نبي نسبة نجاح قدرت 100 بالمئة في امتحانات شهادة البكالوريا دورة 2018 .
حسبما علم لدى هذه المدرسة اليوم الأحد.
و أشارت ذات المدرسة أنّ التلاميذ النجباء امتحنوا في فرع العلوم التجريبية و الآداب.
مذكرة بأنّ هذه المدرسة التي افتتحت سنة 2001 من طرف الدولة الجزائرية لفائدة أبناء الجالية الجزائرية بفرنسا تقدم نفس البرامج التعليمية
لقطاع التربية الوطنية في الأطوار الثلاثة الابتدائي و المتوسط و الثانوي.
و تحقق المدرسة الدولية الجزائرية بباريس كل سنة نسبة نجاح أكثر من 90 بالمئة في شهادة البكالوريا التي تفوق بكثير النسبة الوطنية.

القراءة من النهار اونلاين

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