100 بالمئة نسبة النجاح في البكالوريا بالمدرسة الدولية الجزائرية بباريس

سجّلت المدرسة الدولية الجزائرية بباريس مالك بن نبي نسبة نجاح قدرت 100 بالمئة في امتحانات شهادة البكالوريا دورة 2018 .

حسبما علم لدى هذه المدرسة اليوم الأحد.

و أشارت ذات المدرسة أنّ التلاميذ النجباء امتحنوا في فرع العلوم التجريبية و الآداب.

مذكرة بأنّ هذه المدرسة التي افتتحت سنة 2001 من طرف الدولة الجزائرية لفائدة أبناء الجالية الجزائرية بفرنسا تقدم نفس البرامج التعليمية

لقطاع التربية الوطنية في الأطوار الثلاثة الابتدائي و المتوسط و الثانوي.

و تحقق المدرسة الدولية الجزائرية بباريس كل سنة نسبة نجاح أكثر من 90 بالمئة في شهادة البكالوريا التي تفوق بكثير النسبة الوطنية.