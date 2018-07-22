هذا ما وقع لطائرة الجوية الجزائرية في باريس

عاش المسافرون عبر الخطوط الجوية الجزائرية على متن رحلة باريس الجزائر العاصمة يوم الجمعة 20 جويلية، أوقاتا عصيبة جدا، بعد أن عادت الطائرة إلى مدرج مطار"شارل ديغول" دقائق بعد إقلاعها.

وبحسب مصادر فقد انتظر المسافرون لمدة 48 دقيقة حتى يرخص لها بالإقلاع مجددا، وسط تكتم طاقم الطائرة عن أسباب العودة والتأخر الكبير في الإقلاع.

وبحسب مصادر من داخل الشركة فإن أسباب العودة تعود لارتطام مؤخرة الطائرة بأرضية المدرج أثناء عملية الإقلاع مما دفع برج المراقبة لإصدار أوامر لقائد الطائرة "بوحلاسة عبد الحفيظ" بضرورة العودة مباشرة إلى المطار بغية التأكد من سلامة الطائرة. كما تم تخصيص مدرج طوارئ لنزولها.

للإشارة، فإن قائد الطائرة "بوحلاسة عبد الحفيظ" هو الطيار رقم 01 في شركة الخطوط الجوية الجزائرية. وهو ما أثار استغراب المختصين كيف له أن يقع في مثل هذه الأخطاء البدائية؟!!