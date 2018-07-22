العدالة تُنصف Ooredoo في نزاعها التجاري مع "جازي"

أنصفت العدالة Ooredoo في قضية النزاع التجاري ضد المتعامل "جازي" حول علامته " Hayla".

يعود سبب النطق بهذا هذا الحكم لفائدة Ooredoo إثر الشكوى التي اودعتها المؤسسة ضد "جازي" فيما يخص اسم العلامة لعرضها "Hayla"، حيث اعتبرت أن هذه التسمية مشابهة إلى أبعد حد لعرضيها "Hala" و "Haya"

حيث أمرت العدالة متعامل الهاتف النقال "جازي" بالسحب النهائي لعلامته " Hayla" من السوق بسبب اللُبس الذي خلقه نظرا لتشابه اسمه التجاري مع عرضي "Haya" و "Hala" لـ Ooredoo ، اللذان أُطلقا على التوالي في 2012 و2017.

و"يظهر جليا أن جازي، قد قام بمزج اسمي العرضين للمتعامل أُريدُ للحصول على علامة "Hayla" والاستفادة بذلك من رواج علامتي منافسه" بحسب بيان صادر عن مؤسسة أوريدو.

وأمام هذا الوضع أمرت المحكمة "جازي" بالسحب النهائي لعلامته " Hayla" من السوق و ذلك بسبب تشابهها الواضح مع العلامتين التجاريتين لمتعامل الهاتف النقال Ooredoo مما قد يتسبب في لُبس لدى الزبون.

وطالبت المحكمة المتعامل "جازي" بالكف نهائيا عن استخدام واستغلال علامة "Hayla" ونزع وإتلاف كل اللافتات والمطبوعات واللوحات الإشهارية المنجزة من طرفها مهما كانت وسائل إشهارها التي تحمل علامة "Hayla" وكل الشرائح الهاتفية المتواجدة بمختلف مخازنها وفضاءاتها ومحلاتها التي تحمل نفس العلامة "Hayla".

ورغم صدور قرار العدالة، يشير بيان مؤسسة أوريدو إلى "أن "جازي" يواصل في التسويق و الترويج لعرضها تحت علامة "Hayla"."