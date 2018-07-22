دول تبيع جوازاتها.. تعرف على السعر!

نشرت وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأمريكية قائمة بأسماء الدول التي يمكن الحصول على جنسيتها عن طريق الاستثمار في اقتصاداتها.

وشملت القائمة 10 دول، ثمان منها مصنفة على أنها ملاذات ضريبية، حسب صندوق النقد الدولي، إلا أن غالبية رجال الأعمال يفضلونها لأسباب أخرى.

وقال كريستيان كيلين مدير شركة "هينلي وشركاه"، والتي تقدم المشورة بشأن قضايا الحصول على الجنسية: "إذا كنت تملك يختا وطائرتين، فما هي الخطوة التالية – جواز السفر المالطي.. هذا آخر ما يجب التفكير به، لدينا زبون يجمعهم".

وصنفت الوكالة، الحصول على المواطنة في النمسا الأغلى بين تلك الدول، فمن أجل الحصول على الجواز النمساوي عليك أن تستثمر 23.75 مليون دولار في الاقتصاد المحلي للبلد.

واحتلت جزيرة قبرص المركز الثاني بالتصنيف، حيث يمكن الحصول على مواطنة الدولة باستثمار مبلغ وقدره 2.375 مليون دولار، وشغلت مالطا المركز الثالث بحسب بلومبرغ، حيث يكفي استثمار 1.065 مليون دولار فقط لنيل جوازها.

وجاءت كل من جزر سانت لوسيا ودومينيكيا، وكذلك أنتيغوا وباربودا في الكاريبي، في المراكز الأخيرة بالتصنيف حيث يمكن الحصول على جنسيتها عن طريق استثمار 100 ألف دولار فقط.