أكثر من 14 مليون عطلة مرضية تم تعويضها في 2017

قال مدير المراقبة الطبية “كناص” جمال مطاري، أن 14 مليون و774 ألف عطلة مرضية تم تعويضها في 2016.

وأضاف مطاري، خلال استضافته في قهوة وجورنان،أن سنة 2017 عرفت انخفاض، حيث وصلت إلى 14 مليون و390 ألف عطلة مرضية.

وأشار،ضيف الحصة،إلى أنه تم تعويض 17 مليار و355 مليون دج في 2016،وانخفضت القيمة إلى 16 مليار و813 مليون في 2017.

وأرجع مطاري،سبب الإنخفاض إلى الإجراءات،التي اتخذها الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية،والتي تقر أن كل عامل يدفع عطلة مرضية،يذهب مباشرة إلى المراقبة.