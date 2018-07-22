بدوي والعقيد لهبيري يشرفان على احتفالات عيد الشرطة الجزائرية (صور)

أشرف، صباح اليوم الأحد، بالعاصمة، كل من وزير الداخلية وجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، المدير العام للأمن الوطني، العقيد مصطفى لهبيري، على انطلاق احتفالات الذكرى الـ 56 لتأسيس الشرطة الجزائرية.

واستهل المسؤولين المناسبة، بتسمية مدرسة الشرطة بالدار البيضاء، حيث حملت المدرسة، اسم المجاهد المرحوم “أحمد درايعية” من مواليد سوق أهراس سنة 1929.

كما أيشرف بدوي ولهبيري بذات المناسبة على حفل تخرج الدفعة الموحدة لأعوان الأمن.