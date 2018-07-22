الجزائر تحصد 27 ميدالية

حصدت الجزائر مجموع 27 ميدالية من بينها 8 ذهبيات، أمس السبت، خلال مختلف منافسات اليوم الرابع للدورة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب الجارية بالجزائر.

وكانت بداية الامس مع تتويج المنتخب الجزائري للتجذيف اناث بميداليتين ذهبيتين في نهائي الزوجي والفردي، بسد بوكردان بتيبازة، لفتك بذلك تأشيرتين اثنتين مؤهلتين إلى الألعاب الأولمبية للشباب المقررة في أكتوبر المقبل بالأرجنتين.

ومنح اللقبين القاريين للجزائر كل من منصري راشا و أميرة صبوح في الزوجي، و نهاد بن شادلي في الفردي، لتضمن الجزائر بذلك تذكرتين الى أولمبياد الشباب ببوينوس آيرس الارجنتينية في التجذيف.

بالمقابل، اكتفى الذكور بالبرونزية التي كانت من نصيب الثنائي ذكور: مزيان مصطفى وأيمن مصطفى وهي نتيجة غير مؤهلة الى المحفل الاولمبي الكبير.

وتدعم رصيد الجزائر في جدول الميداليات بعد إحراز المنتخب الوطني للجمباز فني وأيروبيكس 10 ميداليات جديدة (ذهبيتان، 3 فضيات و5 برونزيات), خلال منافسات المسابقة التي جرت بالقاعة البيضوية بالمركب الاولمبي محمد بوضياف.

وانهى ممثلو الجزائر المنافسة برصيد 20 ميدالية، منها 13 في الجمباز الفني ( 3 ذهبيات، 3 فضيات و 7 برونزيات) وسبعة في الايروبيكس (ذهبيتان، 4 فضيات وبرونزية واحدة)، فيما كانت السيطرة لمصر بـ 28 ميدالية (10 ذهبيات،11 فضية و 7 برونزيات).

ولحساب منافسات الرمي بالقوس التي جرت ببوروبة، أحرز المنتخب الجزائري للذكور الميدالية الفضية بعد خسارته أمام نظيره المصري بنتيجة (2-6) في النهائي، فيما عادت الميدالية البرونزية لمنتخب جنوب إفريقيا على حساب المغرب (6-0).

وفي اليوم الثالث والأخير من مسابقات التايكوندو، نالت الجزائر الميدالية البرونزية الثانية بفضل عمار إحجاجن أكثر من 73 كلغ، بينما توج باللقب كل من المغرب في فئة أقل من 44 كلغ- إناث، مصر في فئة أكثر من 73 كلغ- ذكور وتونس أقل من 48 كلغ- ذكور.

وفي رياضة تنس الطاولة، أحرز الجزائري عبد الباسط شايشي الميدالية البرونزية في المنافسة الفردية بعد فوزه بقاعة الشراقة على حساب اللاعب الغابوني أندي برينغو في المباراة الترتيبية من أجل المرتبة الثالثة بنتيجة 3 أشواط مقابل 2

وكان الجزائري قد انهزم في الدور نصف النهائي أمام المصري عبد العزيز يوسف بنتيجة 4 أشواط مقابل 0

أما في رياضة كرة الريشة (بادمنتون)، فقد توج المنتخب الجزائري للإناث باللقب القاري بعد فوزهم بقاعة الحماية المدنية بالدار البيضاء، في نهائي على حساب نظيره المصري بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل.

وتدعمت حصيلة اليوم الرابع برياضة رفع الأثقال أين توجت الجزائر بتسع ميداليات (3 ذهبية، 5 فضية وبرونزية).

وكانت البداية مع الرباعة الجزائرية، هند تركي، التي أحرزت ثلاث ميداليات فضية بالقاعة الرياضية ببرج الكيفان.

وعاد المركز الاول الى المصرية رانيا عزت، في حين عاد المركز الثاني الى السيشيلية روز شاكيرا ماري صاحب الميدالية البرونزية

و في نفس اليوم, فاز الجزائري أحمد شخشوخ بميداليتين فضيتين و برونزية واحدة في صنف 69 كغ حيث عادت الميداليات الذهبية لهذا الصنف إلى النيجيري أديبابو اوباديجي.

واختتمت المنافسة بثلاث ميداليات ذهبية للرباع الجزائري فريد سعدي.

وفي سياق آخر، استرجع المنتخب الجزائري للدراجات اناث الميدالية البرونزية لسباق ضد الساعة، الذي جرى يوم أمس الجمعة بين الرغاية و الرويبة.

فبعد اعلانهم عن ترتيبين مختلفين للسباق الذي جرى في ظروف تنظيمية جد سيئة، عاد المنظمون ليقدموا ترتيبا ثالثا و "نهائيا" و الذي جاء فيه المنتخب الاثيوبي في المرتبة الأولى متبوعا بنيجيريا و المغرب بينما تحتل الجزائريات الصف الرابع.