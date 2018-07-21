قانون لمواجهة تبذير الطاقة على طاولة الحكومة

كشف المدير العام للوكالة الوطنية لترقية وعقلنة استخدام الطاقة، محمد صالح بوزريبة، أن المسودة الأولى لإعادة النظر في القانون الحالي للتحكم في الطاقة الجديد جاهزة وسيتم إرسالها إلى مختلف الوزارات.

وقال بوزريبة اليوم السبت خلال حوار أجراه مع وكالة الإنباء الجزائرية إن أسباب مراجعة القانون تعود لأهمية إدخال التحكم في الطاقة في مختلف القطاعات، مضيفا أنها مسألة إعطاء الوكالة الدور الذي هو مخول لها.

وحسب ذات المصدر فانه يجب أن تمنح للوكالة الوسائل اللازمة التي تمكنها من الانتشار في جميع أنحاء الوطن من خلال الملاحق والوكالات وتكون قادرة على أن تكون قريبة من المواطنين قدر الإمكان، مضيفا أن هذه هي التغييرات التي ستطرأ على القانون الحالي للتحكم في الطاقة لجعله عمليا وأكثر انسجاما مع السياق الاقتصادي الجديد الذي يملي الحاجة إلى تسريع مسار النجاعة الطاقوية.

و ألح بوزريبة على ضرورة تجاوز مرحلة العمل التطوعي من خلال إطلاق البرامج الرئيسية وقياس أثر تصرفات توفير الطاقة.

ومن المتوقع أن يحقق هذا البرنامج مكاسب مالية قدرها 42 مليار دولار في أفاق 2030 مع انخفاض استهلاك الطاقة بنسبة 9 بالمائة بحلول عام 2030 أي ما يمثل توفيرا في الطاقة يقدر ب 63 مليون طن مكافئ نفط.

كما سيسمح تطبيق هذا البرنامج بالعزل الحراري لـ 100.000 مسكن سنويا و تحويل واحد (01) مليون سيارة إلى الغاز المميع و أكثر من 20.000 حافلة بالإضافة إلى خلق 180.000 منصب عمل.

من جهة أخرى أوضح المدير العام للوكالة الوطنية لترقية وعقلنة استخدام الطاقة أن عدد مخابر المراقبة المتخصصة في ضمان جودة المنتجات المقتصدة للطاقة مزال ضئيلا في حين إن عملية المراقبة أصبحت ضرورية من اجل إعطاء “المصداقية” للبرنامج الوطني للفعالية الطاقوية، قائلا: ” إنهما، للأسف المخبرين الوحيدين الموجودين في البلاد، وهما لا يراقبان في الوقت الحالي سوى المصابيح الموفرة للطاقة من نوع ليد”.