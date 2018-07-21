الأحرار يطالبون بإعادة تصحيح البكالوريا!

طالب مترشحون أحرار في امتحان البكالوريا دورة جوان 2018 بإعادة تصحيح أوراقهم في الامتحان بسبب ما اعتبروه إجحافا لحق بمعدلاتهم التي كانت بعيدة كل البعد على ماكانوا يتوقعونه بعد مقارنة إجاباتهم مع التصحيح النموذجي الرسمي لمواضيع الامتحانات التي قامت بنشرها وزارة التربية الوطنية.

الأحرار الذين أطلقوا عدّة حملات على صفحات التواصل الاجتماعي ، دعوا نواب البرلمان إلى طرح سؤال شفوي على وزيرة القطاع نورية بن غبريت بخصوص نتائج البكالوريا التي كشفت عن معدلات متدنيّة للمترشحين الأحرار مقارنة بمعدلات المترشحين النظاميين ، كما قام المترشحون الغاضبون بنشر وابل من التعليقات على منشورات الصفحة الرسمية للوزيرة في موقع فيسبوك تطالب بالسماح لهم بالطعن في نتائج البكالوريا من أجل إعادة تصحيح أوراقهم، قبل أن تسارع إدارة الصفحة بحذفها.

كما أطلق المشاركون في حملات أحرار البكالوريا على صفحات التواصل الاجتماعي دعوات للاحتجاج قبالة مقر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات يوم غد الإثنين 22 جويلية ، لرفع مطلب إعادة تصحيح أوراقهم ، فهل تستجيب الوزيرة ؟