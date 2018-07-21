حاليلوزيتش يُوافق على تدريب منتَخب عربي !!

أكدت مصادر إعلامية مصرية، اليوم السبت، أن الإتحاد المصري توصل لإتفاق مع المدرب البوسني وحيد حاليلوزيتش للإشراف على منتخب الفراعنة.

كما أشار موقع “غيتو غايت“، أن العضو الممثل للإتحاد المصري حازم إمام، تفاوض مع “حاليلو” في فرنسا منذ 3 أيام.

وحسب ذات المصدر، لم يتبقى سوى تفاصيل صغيرة لإتمام الإتفاق على العقد، الذي سيكون براتب سنوي يبلغ 2.5 مليون أورو.

يذكر أن رئيس “الفاف” خير الدين زطشي، أكد إستبعاد حاليلوزيتش من دائرة الأسماء المرشحة لخلافة رابح ماجر على رأس الخضر.