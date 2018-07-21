الغش في بطاقة الشفاء: الصيادلة يتبرؤون

أكدت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص اليوم السبت أن حالات الغش المرتكبة من طرف مهنيي قطاع الصحة في إطار نظام الدفع من طرف الغير وبطاقة الشفاء "قليلة جدا"، داعية الصيادلة إلى القيام بعملهم في إطار " احترام التنظيم" المعمول به.

وفي بيان لها، أوضحت المنظمة النقابية أن "الصيدلي الخاص ليس المتدخل الوحيد في منظومة الدفع من طرف الغير وأن حالات الغش لمهنيي قطاع الصحة تبقى قليلة جدا.

وفي حالة تسجيلها فان الصيادلة الخواص ونقابتهم يتبرأن منها وينفصلان عنها" داعية جميع الصيادلة الجزائريين إلى "مواصلة ممارسة نشاطهم في إطار احترام التنظيم".

وأوضح ذات المصدر أن المؤمن الاجتماعي "يبقى المسؤول الوحيد على استعمال بطاقته وأن الصيدلي الخاص هو مهني في قطاع الصحة والموزع الوحيد للعلاج يحترم التزاماته التعاقدية ويستمر في التكفل بمرضاه بإنسانية وبكل وعي مهني".

وأوضحت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص التي أكدت أن "بعض التصريحات لسوء الحظ تسيء بصورة الصيدلي والمهنة"، أن "أزيد من 11.000 صيدلي متعاقدين مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والصندوق الوطني للعمال غير الإجراء، وأنه بفضل جهودهم والتزامهم هناك أزيد من 39 مليون جزائري يستفيدون من نظام الدفع من طرف الغير ومن أدويتهم منهم المرضى المصابين بالأمراض المزمنة والمتقاعدين وذوي الحقوق".