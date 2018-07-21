بوعزقي يلح على الإهتمام بالفلاحة بالجنوب والهضاب ‎

شدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بوعزقي عبد القادر في كلمته له بعد عرض قدم له حول قطاع الفلاحه بمطار الشهيد أحمد مدغري في الأغواط صباح اليوم السبت على ضرورة الاهتمام بترقية المنتوج الفلاحي بولايات الجنوب والهضاب العليا للمساهمة في رفع وتيرة الإنتاج الوطني خاصة وأن رئيس الجمهورية يولي أهمية خاصة للدعم الفلاحي بهذه الولايات وتوفر النصوص التنظيمية لتطهير العقار الفلاحي .

كما دعا الوزير إلى استغلال الإمكانيات المتوفرة بولاية الأغواط في المجال الفلاحي والغابي والرعوي وعصرنة القطاع لتحقيق مردود إنتاجي أفضل وضرب مثلا ببعض الولايات التي تجاوز بها الإنتاج 250 مليار دينار كالوادي مشددا على ضرورة أن تخطو ولاية الأغواط خطوات جبارة في هذا المجال باستغلال الفرص الكبيرة التي تمنحها الدولة لدعم الفلاحين ومرافقتهم بالتحسيس والتوعية لتفعيل الاستثمار الذي لازال يعاني من مشاكل وعراقيل.

هذا ومن المنتظر أن يقدم للوزير عرض بمنطقة الجلال ببلدية سبقاق شمال الولاية حول تفعيل مشروع السد الأخضر على مساحة 300الف هكتار لصد زحف الرمال ومحاربة ظاهرة التصحر وتحسين المراعي بالغراسة العلفية على مساحة 1629 هكتار.