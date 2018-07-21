مكافحة الفساد:الحكومة مطالبة بترجمة الأقوال إلى أفعال

عبرت الرابطة الجزائرية للدفاع حقوق الإنسان عن ارتياحها للتصريحات الأخيرة لوزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح حول مكافحة الفساد، مطالبة الحكومة بتجسيد هذه الأقوال على أرض الواقع.

وجاء في بيان للرابطة اليوم السبت "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب من الحكومة اليوم هو إظهار حزم شديد في محاربة الفساد، والمطلوب ليس مجرد تصريحات جوفاء موجهة للاستهلاك في الداخل والخارج، لان معظم دول العالم تنظر إلى الجزائر كتلميذ غير نجيب في مجال مكافحة الفساد، على الرغم من توقيع الجزائر على الاتفاقية الأممية لمحاربة الفساد".

وحسب البيان فإن الجزائر مازالت تصنف ضمن أكثر دول العالم فسادا، وهو ما تؤكده المرتبة 112 التي احتلتها في المؤشر الأخير لمنظمة الشفافية الدولية في 21 فيفري الماضي.

وحسب المنظمة الحقوقية الجزائر فإن أولى خطوات إعادة بناء الثقة مع المواطن تبدأ بـ" إقرار قوانين ومراسيم جدية للنزاهة وتجريم الواسطة" وذلك لن يكون -حسب البيان- إلا بـ"بتوفر الإرادة السياسية لتحقيق ذلك بعد أصبح الفساد حاكما على مصير الاقتصاد الوطني".