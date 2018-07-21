النفط الجزائري يرتفع إلى 70.91 دولارا للبرميل

بلغ سعر سلة خامات منظمة أوبك 70،91 دولارا، ليسجل بذلك ارتفاعا مقارنة بسعر 69،98 دولارا الذي سجله يوم الأربعاء ، حسب ما أفادت به المنظمة على موقعها الالكتروني.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا من بينها خام صحاري الجزائري، و أنهت أسعار النفط الأسبوع مرتفعة مع حصول السوق على دعم من تراجع الدولار الأمريكي وتوقعات بأن تنخفض صادرات السعودية من الخام في أوت، وهو ما غطى على القلق بشأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وزيادات في المعروض.