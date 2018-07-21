بن زيمة في طريقه نحو ميلان ويسخر من رئيس نابولي

ذكرت وسائل إعلام إيطالية، أنَّ كريم بن زيمة، نجم ريال مدريد، وافق على الرحيل إلى صفوف عملاق الكالتشيو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت قناة “سكاي إيطاليا”، إلى أن ممثلي بن زيمة اجتمعوا، الإثنين الماضي في إيطاليا مع المدير الرياضي لميلان، ماسيمو ميرابيلي، والمدرب جينارو غاتوزو، الذي يعد الأكثر اهتمامًا بالحصول على خدمات الفرنسي، وأضاف المصدر أنَّ غاتوزو، تواصل مباشرة مع اللاعب، الذي وافق بدوره منذ أيام على اللعب لصالح النادي الإيطالي، قبل حتى أن يُعلم قرار محكمة التحكيم الرياضي بإلغاء العقوبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، وكانت تقضي بإقصاء الفريق من بطولة الدوري الأوروبي.

وسيقدم الفريق الإيطالي لبن زيمة، نفس الراتب الذي يتقاضاه حاليًا في ريال مدريد (حوالي 9 ملايين يورو) مع عقد حتى 2022، بواقع عام إضافي مقارنة بعقده مع الملكي، وفقًا لـ(سكاي إيطاليا).

وأشار نفس المصدر إلى أن الأمر يتوقف الآن على المفاوضات مع رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، الذي لن يقف عائقا أمام رحيل المهاجم الفرنسي حال طلب ذلك، بفضل العلاقة الجيدة التي تجمع بينهما.

وإن صحت التقارير، فإن بن زيمة بذلك سوف يسير على خطى زميله السابق في ريال مدريد كريستيانو رونالدو، الذي رحل مؤخرًا صوب الدوري الإيطالي، ولكن إلى صفوف جوفنتوس.

وعلى الرغم من ذلك، عقب كريم الجزيري، ممثل اللاعب، على هذه المعلومات عبر حسابه على موقع “تويتر” بأيقونة رمزية “إيموجي” بوجه ضاحك.

وتأتي هذه المعلومات، في الوقت الذي سخر فيه بن زيمة من تصريحات أوريليو دي لاورينتس، رئيس نابولي، حين عقب على إمكانية ضم المهاجم الفرنسي لصفوف الفريق.

وردًا على سؤاله عن إمكانية التعاقد مع اللاعب المدريدي صاحب الـ30 عاما، قال دي لاورينتس إن فريقه لا يستقدم سوى اللاعبين صغار السن، ليرد بن زيمة بعبارة “مجنون آخر ينضم للقائمة”، بحسب ما نشرته الصحافة الإسبانية.