أشبال الأمة يحققون نسبة نجاح تفوق 99% في شهادة البكالوريا

حققت دفعات مدارس أشبال الأمة لكل من سطيف، وهران والبليدة، نتائج “قياسية” في امتحان شهادة البكالوريا لدورة 2018.

حيث بلغت نسبة النجاح 99.07 بالمائة حسب ما أفاد به اليوم السبت, بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر، أنه عقب الإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا لدورة

جوان 2018.

سجلت دفعات مدارس أشبال الأمة لكل من سطيف، وهران والبليدة, هذه السنة نتائج ممتازة.

حيث حقق أشبال الأمة ال”433″ نتائج قياسية قدرت بنسبة نجاح 07ر99 بالمائة.

أين تحصل (12) شبلا على شهادة البكالوريا بتقدير امتياز.

و(179) شبلا بدرجة جيد جدا و(136) شبلا بدرجة جيد. فيما تحصل بقية الأشبال على

درجة قريب من الجيد”.

وتعكس هذه النتائج “الممتازة والنوعية” الجهود “الجبارة” التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لمدارس أشبال الأمة.

وبهذه المناسبة, تقدم نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، بتهانيه الخالصة لكلّ الناجحين.

وكذا الإطارات الّذين ساهموا في تحقيق هذه النتائج المشرّفة، متمنيّا للجميع المزيد من النجاح والتألّق.