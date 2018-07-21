بالفيديو" محمد بن وزاني: "هذه هي الخطوات التي يجب إتباعها لإختيار التخصصات المناسبة"

وضح الناطق الرسمي لجامعة وهران السيد محمد بن وزاني انه من الضروري التدقيق في اختيار التخصصات المناسبة و ذلك بالتشاور بين افراد العائلة و ايظا مع الاساتذة السابقين صقصد تكوين فكرة عامة عن كل تخصص.و اضاف انه التخصصات المعروفة هي التي تلقى اهتماما و اقبلا كبيرا من طرف التلاميذ,و ان جميع التخصصات مهمة و لولا العكس لما اقرتها الدولة للناجحين حيث بين ان التريث قبل الاختيار ضرةري و ان لكل تلميذ ميول دراسية تخصه.