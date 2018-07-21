بالفيديو.. مدرب شبان الخضر يشكك في سن اللاعبين الأفارقة

شكك مدرب المنتخب الوطني لأقل من 15 سنة، حسين عبد العزيز، في سن اللاعبين الأفارقة المشاركين في الألعاب الإفريقيى للشباب 2018.

وصرح حسين عبد العزيز، لتلفزيون “النهار”: “عامل السن يلعب دور في مثل هذه المنافسات، ولا يمكننا الجزم في سن اللاعبين الأفارقة المشاركين في هذه الدورة”.

وأضاف: “سبق لنا الوقوف على مثل هذه الوضعيات عند الفئات العمرية الأخرى، وهو ما قد يجرنا على المطالبة بإجراء كشف الأسعة للتأكد من سن اللاعبين”.

وتابع المدرب الوطني: “أنا واثق من منتخبنا، الذي ظهرت بمستوى جيد، ويملك مواهب جيدة، ونأمل بلوغ منصة التتويج في هذه الألعاب”.

يذكر أن المنتخب الجزائري لأقل من 15 سنة، فاز في أول مباراة له ضمن هذه الألعاب بنتيجة 2-1، على حساب منتخب غينسا بيساو.