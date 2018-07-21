رونالدو ينهي أزمته المالية

أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى أن كريستيانو رونالدو اللاعب البرتغالي المنتقل حديثا إلى اليوفي الإيطالي أنهى أزمته مع القضاء الإسباني بدفع 12.1 مليون جنيه إسترليني لمصلحة الضرائب في إسبانيا حتى ينهي مشكلته القضائية بعدما أدين بعامين سجنا موقوف التنفيذ.

وبحسب إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، فإن رونالدو سيدفع مبلغا آخر قدره 4.7 مليون إسترليني كمصاريف الدعوى القضائية، ولن يضطر رونالدو إلى قضاء عقوبة السجن في إسبانيا حيث أن قانون البلاد لا يقضي بالاعتقال حين تكون الأحكام الصادرة في قضايا إدارية في حدود سنتين أو أقل من ذلك.