خدمة جديدة لاتصالات الحزائر

أطلقت اتصالات الجزائر خدمة جديدة تسمح بتسجيل طلبات الحصول على خط هاتفي ثابت عبر الأنترنت.

وأوضح اليوم السبت بيان لاتصالات الجزائر، أنه للقيام بذلك ، يتطلب من الزبون الدخول على الموقع الإلكتروني لاتصالات الجزائري قسم "طلب خط هاتفي ثابت" على الرابط :

w.algerietelecom.dz/fr/demande-na وملء استمارة التسجيل في الخدمة "يتلقى بعد ذلك الزبون رسالة إلكترونية تؤكد له نجاح عملية التسجيل".

وبفضل هذه الخدمة - يضيف البيان - ترفع اتصالات الجزائر عن زبائنها "عناء التنقل إلى الوكالات التجارية لتقديم طلب الحصول على خط هاتفي ثابت" وكذا اطلاعهم على نتائج دراسة الجدوى عبر البريد الإلكتروني.

ودعت ذات الهيئة زبائنها إلى زيارة موقعها الإلكتروني: www.algerietelecom.dz أو التواصل مع مستشاري الويب عبر الصفحة الرسمية لاتصالات الجزائر على الفايسبوك : www.facebook.com/algerietelecomgroupe.