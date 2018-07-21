أطباء يابانيون يجدون علاجاً لمرض السرطان

يعد مرض السرطان من أصعب الأمراض التي تواجه البشرية، لكن على ما يبدو أن العلم انتصر على هذا المرض، حيث قال باحثون إنهم اكتشفوا علاجاً فعالاً له من خلال رقاقة.

وفي التفاصيل فقد طور باحثون يابانيون رقاقة لاسلكية تساعد على علاج السرطان من خلال استهداف الخلايا والأورام داخل الجسم عبر تقنية الإضاءة.

وتصدر الرقاقة، التي جرى تطويرها في جامعة واسيدا اليابانية، اللونين الأحمر والأخضر، وهو ما يساعد الأطباء على تحديد وتدمير الخلايا السرطانية داخل الجسم.

ووفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد صُنعت الرقاقة الصغيرة من مادة البلاستيك، وحين تدخل إلى منطقة ما في الجسم تعتمد على تحفيز البروتين لتسهيل مهمتها في القضاء على الورم، علما أن الأطباء يستطيعون تشغيلها أو إطفاءها.