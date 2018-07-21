الجيش يوقّف 24 مهربا بعين قزام وبرج باجي مختار

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، الجمعة، خلال عمليات متفرقة بكل من عين قزام و برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، 24 مهرباً وضبط 3 سيارات رباعية الدفع حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وخلال العملية ذاتها، تم حجز 4 أجهزة كشف عن المعادن، و5 مولدات كهربائية، و 3 مطارق ضغط، وجهاز استقبال ثريا، و4 هواتف نقالة، بالإضافة إلى حجز 4.5 طن من المواد الغذائية، و336 وحدة من مواد التنظيف، و675 لتر من الوقود.

في سياق متصل، حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف بالناحية العسكرية الخامسة، سيارتان، و5920 لتر من الوقود فيما تمكّنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العسكري بورقلة بالناحية العسكرية الرابعة من ضبط 14.5 كيلوغرام من الكيف المعالج، وحجز 2 كيلوغرام من نفس المادة بكل من تلمسان وعين تموشنت بالناحية العسكرية الثانية.