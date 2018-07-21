الأفلان يعلن وفاة المجاهد عمر الوزاني

ونشر “الأفلان” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “الفايسبوك”، بيانا جاء فيه:”بمزيد من الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المجاهد عمر الوزاني عضو اللجنة المركزية و رئيس لجنة الانضباط بالحزب” .

وأضاف: “على إثر هذا المصاب الجلل، يتقدم الأمين العام الدكتور جمال ولد عباس، باسم كافة مناضلات ومناضلي الحزب..

وبأسمى عبارات المواساة والتعازي إلى عائلة الفقيد راجيا من الله عز وجل أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله و إنا إليه راجعون.

وأكد بيان الحزب أن الجنازة ستكون اليوم بعد صلاة العصر بمقبرة البليدة.