الكشف عن قائمة اللاعبين المرشحين لنيل الكرة الذهبية

كشفت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية عن قائمة لاعبي كرة القدم المرشحين للحصول على جائزة الكرة الذهبية لعام 2018.

وتناقلت وسائل الإعلام قائمة المرشحين لنيل الجائزة والتي ضمت النجم المصري ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، على الرغم من خروج منتخب بلاده في كأس العالم الأخيرة في الدور الأول ودون رصيد من النقاط.

وإلى جانب صلاح ضمت القائمة ليونيل ميسى (برشلونة)، كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد)، لوكا مودريتش (ريـال مدريد)، رافاييل فاران (ريـال مدريد)، إدين هازارد (تشيلسى)، كيفن دى بروين (مانشستر سيتي) ونغولو كانتى (تشيلسي).

يشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يمنح جائزة الكرة الذهبية سنويا لأفضل لاعب كرة قدم عن الموسم المنقضي، وقد ابدأ العمل بها اعتباراً من عام 2010، بعد دمج جائزة أفضل لاعب كرة قدم فى العالم المقدمة من الاتحاد الدولى لكرة القدم مع جائزة الكرة الذهبية الممنوحة من قبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، تحت مسمى “كرة الفيفا الذهبية”.