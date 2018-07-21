للناجحين الجدد في البكالوريا .. هذا كل شيء بخصوص التسجيلات الجامعية

الناجحون الجدد في امتحان شهادة البكالوريا سيكونون على موعد مع انطلاق التسجيلات الجامعية الأولية من 26 إلى 28 جويلية الجاري ويكون آخر أجل للتسجيلات النهائية في 16 سبتمبر.

ويتم تأكيد التسجيلات الأولية في الفترة الممتدة ما بين 29 إلى 30 جويلية، كما يسمح للطلبة الجدد أيضا خلال هذه الفترة بتعديل بطاقة رغباتهم السابقة، بحيث يتم توجيه الطالب حسب بطاقة الرغبات الثانية، ليتم الإعلان عن نتائج التوجيهات على الخط يوم 07 أوت 2018 مساءا وذلك بعد معالجة الرغبات في الفترة الممتدة ما بين 31 و 07 أوت.

أما المرحلة الثانية من التسجيلات الاولية واعادة التوجيه وإجراء الاختبارات والمقابلات بالنسبة للفروع المعنية تكون من 08 الى 12 أوت.

ويتعلق الأمر بالطلبة الذين تم توجيههم لفرع علوم وتقنيات الذين يتوجب عليهم تقديم شهادة طبية للمؤسسة التي تم توجيههم فيها، وكذا إجراء لقاء شفوي في حالة توجيههم إلى إحدى هذه المؤسسات، ويتعلق الأمر بالمدارس العليا للأساتذة او معاهد وعلوم التكنولوجيات التطبيقية و بعض دورات الليسانس و ليسانس الامامة والارشاد.

وتتم المعالجة الثانية لحالات الرسوب في الاختبارات والمقابلات وطلبات إعادة التوجيه، في الفترة الممتدة ما بين 13 و 16 أوت المقبل، أما الإعلان عن نتائج التوجيهات فيكون في 16 أوت.

وحدد تاريخ فتح البوابة المخصصة للإيواء في الفترة الممتدة ما بين 08 الى 15 أوت المقبل، ليتم الإعلان عن التسجيلات النهائية وكذا ملفات الخدمات الجامعية من 02 الى 06 سبتمبر وهي مرحلة التسجيلات النهائية.

وستكون مرحلة معالجة الحالات الاستثنائية من طرف مؤسسات التعليم العالي وإعادة فتح البوابة المخصصة للإيواء والمنحة والنقل، من 02 الى 16 سبتمبر بحيث حدد تاريخ 16 سبتمبر كآخر أجل للتسجيلات النهائية بعنوان السنة الجامعية 2018-2019 .

وستنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ابوابا مفتوحة على مستوى مؤسسات التعليم العالي من 24 إلى 30 جويلية الجاري