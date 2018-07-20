رياض محرز “يهدي” 10 مليون يورو لفريقه السابق

كشفت صحيفة “باري نورموندي” أن رياض محرز، نجم “الخضر” ومانشستر سيتي الإنجليزي، سيهدي فريقه السابق لوهافر مبلغ 10 مليون يورو.

وكان العقد الذي انتقل بموجبه محرز لـ”الثعالب” تضمن بندا يسمح للوهافر بالحصول على نسبة تقدر بـ15% من أية عملية بيع جديدة له. يذكر أن محرز انتقل لبطل إنجلترا في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 60 مليون جنيه إسترليني. وبذلك يقدم نجم “محاربي الصحراء” خدمة كبيرة للنادي الذي ساهم في تكوينه ومنحه فرصة اللعب في المستوى العالي، وسبق لمحرز أن شارك في 66 مباراة بقميص لوهافر سجل خلالها 10 أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة.

من جهة أخرى، أبدى كريج بيلامي، النجم الأسبق لمنتخب ويلز، ثقته بقدرة بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على تطوير أداء النجم الجزائري رياض محرز خلال الفترة القادمة، وذلك في تصريح أدلى به لصحيفة دايلي ستار.

وقال المهاجم الأسبق لمانشستر سيتي في هذا الإطار: “محرز قدم مستويات قوية مع ليستر سيتي، أعتقد أنه حان الوقت المناسب لكي يخوض تجربة جديدة”، وتابع “إتمام الصفقة تطلّب الكثير من الوقت، باعتبار أن المهاجمين المميّزين أصبحوا يتكلفون أموالا طائلة”، وأتم “أعتقد أن بيب غوارديولا هو أفضل مدرب في العالم.. أنا واثق من قدرته على تطوير أداء محرز” وكان بطل إنجلترا حسم صفقة التعاقد مع نجم “محاربي الصحراء” في صفقة بلغت قيمتها 60 مليون جنيه إسترليني، وخاض الجمعة فجرا محرز أول مباراة له بقميص مانشستر سيتي على الغالب أمام بروسيا دورتموند الألماني لحساب الكأس الدولية للأبطال التي ستدور بالولايات المتحدة الأمريكية.