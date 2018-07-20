إنقاذ 10 حراقة من بينهم إمرأة وفقدان 3 آخرين بعرض البحر في شرشال بتيبازة

نجحت قوات حرس السواحل لمجموعة شرشال اليوم الجمعة فيإنقاذ عشرة شبان منهم امرأة كانوا على متن قارب صيد بهدف الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، وهذا بعرض ساحل شرشال. فيما تبقى الأبحاث متواصلة عن ثلاثة آخرين.

هؤلاء الشباب العشرة من بينهم امرأة يتواحدون حاليا في حالة صحية "جيدة" وقدمت لهم الإسعافات الأولية فيما باشرت القوات البحرية أبحاث واسعة عن ثلاثة آخرين في عداد المفقودين بعد غرق قارب الصيد الذي كانوا على متنه.

ويتعلق الأمر بمحاولة هجرة غير شرعية على متن قارب صيد صغير لـ 13 شابا في العشرينات من العمر ينحدرون من ولاية الجزائر العاصمة وشرشال سرعان ما تحولت إلى جحيم عندما أصيب القارب بعطب ثم غرق.

وتصدت القوات البحرية للمحاولة في ساعة مبكرة من صباح اليوم غير بعيد عن شاطئ الصخرة البيضاء الموقع الذي يعتقد أنهم حاولوا الإبحار منه.