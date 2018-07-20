لجان تحقيق داخل الثانويات في سبتمبر المقبل

بن غبريت تدعو الأسرة التربوية إلى الحفاظ على مصداقية الامتحانات والمسابقات

كشفت مصادر مطلعة أن مصالح الوزيرة نورية بن غبريت قررت تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب تدني نسب النجاح في شهادة البكالوريا ببعض الولايات حيث سيكفل عدد من المفتشين بتقييم أداء المؤسسات التربوية التي سجلت نتائج ضعيفة. وأشارت مصادرنا إلى أن الوزيرة بن غبريت قررت تكليف لجان تحقيق تضم مفتشين، لفتح تحقيقات واسعة مطلع الدخول المدرسي المقبل عبر المؤسسات التعليمية بولايات الوطن التي حققت نتائج سلبية في امتحانات البكالوريا دورة 2017 ـ 2018 لتحديد أسباب تدني وضعف النتائج، مع تسليط عقوبات في حق المدراء الذين يثبت تهاونهم في القيام بالمهام الموكلة لهم لرفع المستوى وهو الشأن بالنسبة للمدراء الذين أثبتوا فشلهم من خلال تراجع نسبة النجاح كل سنة ومن المقرر ان تنتهي التحقيقات بحركة تغييرات في سلك مدراء التربية.

هذا وقد قررت الوصاية ابتداء من الموسم المقبل اعتماد تصنيف جديد لتقييم المؤسسات التربوية، حيث سيتم وضع المؤسسات التي تحقق نجاحا أقل من 30 بالمائة في الخانة الحمراء. من جهة اخرى دعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، الأسرة التربوية من مفتشين ومدراء واساتذة الى الحفاظ على مصداقية الامتحانات والمسابقات الوطنية لا سيما البكالوريا. يأتي هذا فيما تقرر إدراج مستقبلا تقييم جديد للمؤسسات التعليمية التي تحصلت على نسبة نجاح اقل 30 بالمائة في الخانة الحمراء.

وأوضحت وزيرة التربية خلال الزيارة التي قامت بها الى أربع ورشات تكوينية نظمتها المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية بثانوية الرياضيات بالقبة وموجهة للمفتشين ورؤساء المؤسسات ومراكز الإجراء وعدد من الأساتذة، أن هذه الورشات التكوينية “تهدف في مجملها الى تقييم سير الامتحانات والمسابقات الوطنية لسنة 2018 من الناحيتين المادية والبيداغوجية وتقديم الحلول البديلة التي تسمح بمعالجة النقائص وضمان مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص والحفاظ على مصداقيتها ولا سيما البكالوريا”.

وتخص الورشات الاربع بتحديد تصنيف المؤسسات بهدف انجاز بروتوكول لمؤسسة مثالية والثانية بتحيين دليل الملاحظ والثالثة متعلقة بالتقارير الولائية حول اجراء الامتحانات والرابعة حول تحيين دليل مركز اجراء الامتحان.

وأوضحت بن غبريط أن تصنيف المؤسسات التربوية في الاطوار الثلاثة (ابتدائي ومتوسط وثانوي) كان يخضع في السابق الى معيار واحد ويتمثل في الأقدمية في المسار المهني لمدير المؤسسة ي وهوما اعتبرته “ معيار اداري لا يفي بالغرض” داعية اعضاء الورشة الى تقديم اقتراحات جديدة تسمح بتحسين أداء المؤسسات وضمان النوعية في التعليم”.

وحسب الاقتراحات التي تقدمت بها الورشة الأولى المتعلقة بتصنيف المؤسسات، إدراج معيار النجاح حيث تصنف المؤسسة في المجال الاحمر اذا حصلت على نسبة نجاح تتراوح بين (0ـ 30 بالمائة) وفي الخانة الصفراء من (30 الى 50 بالمائة) والخانة الزرقاء من (50 إلى 60 بالمائة) والخضراء اذا حققت المؤسسات نسبة نجاح تتراوح بين (60 و100 بالمائة). وأشارت اللجنة إلى ان المؤسسة التي تصنف في الخانة الحمراء تتطلب التدخل العاجل المتمثل في المرافقة المستمرة والمعالجة من طرف هيئة التفتيش.

من جانبها دعت اللجنة المخصصة لدراسة دور ومهام الملاحظ في الامتحانات والمسابقات الى تحيين دليل الملاحظ من اجل الحفاظ على مصداقية الامتحانات لا سيما البكالوريا وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين. كما اقترحت رفع عدد الملاحظين في كل ولاية الى 10 ملاحظين بدل 5 حاليا، والى ادراج الملاحظين في مسابقات التوظيف التي ينظمها القطاع.

من جانبها اقترحت اللجنة المتعلقة بإعداد التقارير الولائية حول اجراء الامتحانات الى ضرورة اعداد نموذج موحد لهذه التقارير يتصف بالمرونة وفق إستراتيجية وزارة التربية الوطنية. أما الورشة المتعلقة بتحيين دليل مركز الامتحان فدعت إلى ضرورة التحاق رئيس المركز بالمركز 3 ايام قبل الامتحان لمراقبة قاعات الامتحان والتجهيزات المادية بالمؤسسة كتوفر أجهزة الكمبيوتر والطابعات وغيرها من التجهيزات لضمان السير الحسن للامتحانات الوطنية وتأمين هذه الامتحانات.

في الأخير أشادت الوزيرة برزنامة اجراء البكالوريا دورة 2018 التي تم خلالها ادراج يوم راحة للمترشحين، كما طالبت جميع الشركاء بالالتزام بالتعليمات حفاظا على مصداقية هذه الامتحانات الوطنية.