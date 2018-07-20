الرئيس يكرّم “النوابغ” في البكالوريا يوم 25 جويلية

آية هويدة من وادي سوف تفتك معدل 18.91

ستكرم رئاسة الجمهورية في الـ25 جويلية الجاري الناجحين “الأوائل” في امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2018، بقصر الشعب، والذين بلغ عددهم نحو 80 ناجحا متفوقا.

ستنظم الرئاسة حفلا تكريميا على شرف الناجحين الأوائل في امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2018، في 25 جويلية الجاري بقصر الشعب، بحيث سيتم تكريم قرابة 80 متفوقا بناء على القائمة الأولية التي أعدها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، فيما حصدت ولاية تيزي وزو المرتبة الأولى بنسبة نجاح بلغت 69.18، وبذلك تمكنت من المحافظة على الصدارة للسنة الـ 15 على التوالي. فيما احتلت ولايات بجاية وبومرداس وعين تيموشنت وسكيكدة وسطيف وجيجل المراتب الأولى، بالمقابل أحدثت ولاية غليزان المفاجأة في هذه الدورة بحيث تمكنت من “صنع الفارق” في نسبة النجاح، مقارنة ببكالوريا السنوات الفارطة.

وتمكنت التلميذة هويدة آية من ولاية وادي سوف من نيل شهادة البكالوريا بتقدير ممتاز بافتكاكها للمعدل 18.91، لتحدث ولاية من ولايات الجنوب المفاجأة في هذه الدورة، خاصة أن هذه المناطق لم تشهد إضرابات واحتجاجات عديدة مقارنة بباقي الولايات التي تعطلت بها الدروس لأكثر من 4 أشهر على غرار ولايات البليدة وتيزي وزو وبومرادس وبجاية والبويرة وسكيكدة.