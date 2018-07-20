“الفاف” تنجو من عقوبة “الفيفا” !!

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم، بيانا رسمياً، جاء فيه فرض غرامات مالية على الإتحاد المصري وبعض الأندية العربي لأسباب مختلفة.وفرضت “الفيفا” غرامة قدرها 50 ألف فرنك سويسري على الإتحاد المصري، بسبب خوضه مواجهة الكويت ودياً خارج أيام “الفيفا”.

فيما عوقب أندية الزمالك المصري والخريطيات والعربي القطريين، والجزيرة الإماراتي ماليا، لعدم إحترامهم لوائح الإتحاد الدولي.

ولم يضم البيان أي عقوبة على “الفاف”، الذي كان مهدداً بعقوبة بعد مواجهة الخضر لموريتانيا في وقت سابق دون إعلام “الفيفا”.