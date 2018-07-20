الاحتلال يردّ على تظاهرات الفلسطينيين في غزة بالطائرات والدبابات

استشهد 4 فلسطينيين في غارات جوية شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة اليوم الجمعة ، حسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

من جهته ، أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال أن طائرات ودبابات صهيونية أغارت على 8 أهداف في قطاع غزة، ردّا على تعرض قوة عسكرية لإطلاق نار خلال ما أسماه "أعمال الشغب العنيفة" في جنوب قطاع غزة، على حدّ زعمه.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 4 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على عدة مواقع على حدود غزة، بعد اندلاع اشتباكات بين فلسطينيين وجيش الاحتلال قرب الشريط العازل في القطاع.