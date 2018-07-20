الاتحاد المغاربي يدعو لتقديم ملف مشترك لتنظيم مونديال 2030

بعث الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الطيب البكوش، رسائل إلى رؤساء الدول المغاربية الخمس لحثهم على التنسيق من أجل التقدم بملف ترشح مغاربي لتنظيم كأس العالم 2030.

وجاء في بيان للأمانة العامة أمس الخميس على صفحتها الرسمية في الفايسبوك "في إطار سعي الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي للدفع بالتعاون المغاربي إلى الأمام في جميع المجالات، بعث الأمين العام لاتحاد المغرب العربي السيد الطيب البكوش رسائل إلى رؤساء الدول المغاربية الخمس لحثهم على التنسيق من أجل التقدم بملف ترشح مغاربي لتنظيم كأس العالم 2030."

وأوضح بلاغ الاتحاد أن الترشح المشترك يقتضي الإعداد له عدة سنوات، مؤكدا، في رسائله إلى رؤساء الدول المغاربية، على استخلاص الدرس من التجربة المغربية التي حظيت بمساندة جميع الدول المغاربية، مشيرا إلى تحمس شعوب المغرب الكبير للمبادرة التي قام بها المغرب.

ولفت الأمين العام إلى أن الفيفا أصبحت تغلب الترشحيات التشاركية على الترشحيات الفردية، وأن الترشيحات القادمة تبدو جميعها تشاركية.