بالفيديو ..هذه هي تفاصيل غرق قارب “الحراڤة” بشرشال

تم اليوم الجمعة، إحباط محاولة هجرة غير شرعية بشرشال ولاية تيبازة، لقارب على متنه 13 شخصا بينهم إمرأة.وتعود حيثيات الحادث، أن القارب عند إقلاعه، إصطدم من الأسفل بالصخور، إلا أنّ قائد القارب لم ينتبه للشقوق التي أحدثتها الصخور.بسبب الظلام الدامس، كون إقلاع “الحراڨة” كان في حلك الظلام على الساعة 2 صباحا، وبعد مسافة 11 كلم غرق القارب.و استعان “الحراقة”، بدلاء البنزين بعد إفراغها من هذه المادة، والتمسك بها للبقاء على قيد الحياة.غير أن إحتكاكهم بالبنزين مع الماء المالح سبب لهم حروق طفيفةوإستغرقت عملية إنقاذهم حوالي ساعتين، وتم نجدة 10 أشخاص يتواجدون في حالة صحية جيدة، تتراوح أعمارهم بين 23 إلى 30سنة.وسيتم السماح لهم بالخروج مع إبقاء على شخصين لمدة 12 ساعة للمراقبة الطبيةفي حين أن عملية البحث عن 3 المتبقين المفقودين متواصلة.

وفتحت الجهات الأمنية تحقيقا لمعرفة الملابسات الحقيقية التي تقف وراء الحادث.