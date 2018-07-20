غزال: سلطات فرنسا صارت لطيفة مع الأفارقة!

أبدى اللاعب الدولي الجزائري المُعتزل عبد القادر غزال تعجّبه، من كيفية تعامل السلطات السياسية الفرنسية مع الأفارقة.

جاء ذلك بعد إحراز منتخب فرنسا كأس العالم بِروسيا الأحد الماضي، حيث ضمّت صفوفه 14 لاعبا إفريقيا، من أصل 23 كرويا وجّه لهم الناخب الوطني ديديي ديشان الدّعوة. ويوجد بينهم نبيل فقير جزائري الأصول، وكيليان مبابي من أمّ جزائرية.

وقال عبد القادر غزال: “أُهنّئ منتخب فرنسا بعد التتويج العالمي، لكن يجب الإشادة بِهذه القارة الإفريقية العظيمة”.

ومعلوم أن عبد القادر غزال أبصر النور عام 1984 بِفرنسا، من أبوَين جزائريَين مُهاجرَين بِهذا البلد الأوروبي، وينتميان إلى ولاية تلمسان.

وأضاف بِنبرة ساخرة في أحدث ظهور له عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: “وصارت هجرة الأفارقة إلى فرنسا لا تُزعج السلطات السياسية في هذا البلد!”.

وفضلا عن نهب خيرات القارة السمراء، تُوظّف السلطات الفرنسية أبناء المهاجرين الأفارقة في الأشغال الشاقّة و المهن “المُذلّة”، نظير إسناد الوظائف المُريحة والعالية الأجرة والمنح إلى “الرجل الأبيض”.

وتتحدّث السلطات الفرنسية هذه الأيّام عن فتح المزيد من مدارس التكوين الكروي، للإستثمار في الأفارقة، وكأنّ أبناء القارة السمراء لا يصلحون سوى لـ “الجلد المنفوخ”، أو أن الكرة هي الوظيفة الوحيدة المتاحة لهم.